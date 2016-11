Esmamekk on kergepoolse kehaga ja mõrkjas-magusakas. Keskmaitse on hapukas, kodune ja pärmine. Lõppmaitse muutub meeldivamaks, biskviitjalt pehmemaks, kuid pärmine hapukus on ikkagi foonil. Järelmekk on kuivapoolne, hapukas-magusakas, koduõlle ja käärinud kasemahla vahepealne.