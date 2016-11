On levinud uskumus, et naised on pigem koos pahade poistega kui kenade kuttidega, kirjutab Ask Men. Aga teadus on näidanud, et see ei vasta tingimata tõele ja pigem on mõistlik olla kena kui midagi muud.

On võimalik, et sinu elus on olnud selline hetk, kus sulle üks tüdruk väga meeldis, ehk oli ta isegi su unistuste tüdruk. Aga sinu asemel valis ta mootorrattaga kuti või siis bändikuti, kes kandis alati tsiklitagi ja suitsetas, nagu oleks tema viimane päev Maa peal.

Just sellepärast öeldakse, et "kenad kutid jõuavad viimasena kohale". Kuigi naisi võivad veedelda selliseid hirmsad omadused, mis on võimukatel meestel (nartsissism, psühhopaatia), ei ole see värske uuringu kohaselt põhiasi.