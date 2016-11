2. Kena käekell

Kellaaja teadasaamiseks kasutavad paljud meist oma nutitelefone, aga viisakam, eriti seltskonnas olles, on heita kiire pilk randmele. Sel põhjusel vajab mees head käekella.

Ja teine ilmselge põhjus on see, et naistele meeldivad mehed, kes pööravad tähelepanu detailidele. Kui sul on randmel kena ajatu sihverplaadi ja minimalistliku disainiga ajanäitaja, püüab see kindlasti naise pilgu.

(PantherMedia / Scanpix)

3. Lõhnad

Meeldiv parfüüm on sageli naiste jaoks potentsiaalse kaaslase otsimisel nr 1 faktor. Uuringud näitavad, et naiste jaoks võib mehe lõhn olla olulisemgi kui välimus. ja naiste lõhnataju on üsna tundlik.

Igaühe kehakeemia on erinev ja endale sobiva lõhna leidmiseks tuleb sul tõenäoliselt proovida hulka testreid. Aga see on vaeva väärt.

4. Roosa värv

Roosal on selline sarm, mis ei klapi ühiskondlikult konstrueeritud vaatepildiga mehelikkuse olemusest. Mehelt nõuab roosa (eriti pastelse, mitte erksa) kandmine omajagu enesekindlust. Ja naistele meeldib selline söakus.

Ka seostub roosa positiivsete tunnetega. Prantsumaa Poitiers' ülikooli teadlased tegid mõned aastad tagasi uurimuse roosa värvi teemal. Tulemustest selgus, et roosa kandjad paistavad õnnelikumad, kui nad tegelikult on.

(PantherMedia / Scanpix)

5. Bokserümbrikud

Kahe maailma parim üheskoos: need aluspüksid kombineerivad bokserite kuju ja ümbrikute ihulähedase tunde. Need ei hõõru, need ei hoia su mehelikkust rippuvana, neid saad mugavalt kanda nii spordisaalis kui jooksma minnes.

Men's Healthi uuring näitas, et 58% naistest eelistab seda meeste aluspükste tüüpi teistele.

(PantherMedia / Scanpix)

6. Hästiistuvad teksad

Teksad on ajatud riietusesemed. Ükskõik kui vana mees on või milline on tea kehatüüp, hea teksapaar peab tal kapis olema. Aga ärgem unustagem, miks neid nii armastatakse.

Tegu on osaga popkultuurist, mõtleme näiteks vesternite kauboide, James Deani või Bruce Springsteeni peale. Naised armastasid teksasid toona – ja armastavad igavesti.

Nood Hollywoodi mehed näevad teksades väga head välja, päris maailma aga pole nii glamuurne. Ideaalselt istuvaid teksasid pole nii lihtne leida. Brände ja lõikeid ja tüüpe on palju ja hea paari tuleb otsida katse-eksituse meetodil.

7. Stiilsed jalanõud

Öeldakse, et silmad on hinge peegel. Niisiis on kingad su stiili peegel. Hea jalatsipaar näitab naisele, et sa pöörad stiilis detailidele tähelepanu.

Enne kui sa rääkimagi saad hakata, suudavad naised su kingade põhjal juba sinu kohta järeldusi teha. Kehvakesed kingad jätavad sinust odava mulje. Kantud kingad mulje, et sa ei hooli endast. Aga stiilsed kingad näitavad naisele, et sul on hea maitse, neisse investeerimine tasub ära.

(PantherMedia / Scanpix)

8. Kašmiirsviitrid

Kašmiir on kerge vill, millel on suurepärane soojapidavus. Võrrelduna tavalise lambavillaga on sellest kootud sviiter moekam ja funktsionaalsem. See lisab su stiili pehmust ja naistele meeldib seda puudutada. Neile meeldivad mehed, kel on soojem ja "tundlikum" pool, mis vastandub nende mehelikkusele.

9. V-kaelus

Tavalise ümara kaelusega võrreldes on V-kaeluses midagi enamat – V-kuju jõud. See on mitmekülgsem – võid kanda lumivalget V-kaelust ja keegi ei pea seda alussärgiks.

See kuju jätab ka su põskedest laiema mulje kui su lõunajoonest. See annab sportlikele meestele veelgi tugevama ilme.

(PantherMedia / Scanpix)

10. Ilus naeratus ja värske hingeõhk

See viimane asi ei nõua poodiminekut või riidekapis tuhlamist.

Uuringud ütlevad, et naeratamine on odavaim ja lihtsaim viis kena välja näha. Naeratajad tunduvad avatumad, usaldusväärsemad ja tervemad kui mossitajad. Naine on tõenäolisemalt huvitatud mehest, kes läheneb talle naeratusega.

Ära unusta hambaid pesta, kasuta hambaniiti, joo palju vett, kasuta hingeõhu värskendajat ja käi iga kuue kuu tagant hambaarsti juures.

(VIDA PRESS)

Boonus: enesekindel olek