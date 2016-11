Esimene lumi ja libedus võivad Eestis üllatada nii oktoobris kui mais. Vilets suusailm kestab siinsel laiuskraadil kuni kaheksa kuud aastast. Jääkaabits ja lumehari võivad autos kaasa loksuda kasvõi aasta ringi. Lisaks neile võiks autos alati – või vähemalt talvekuudel – kaasa sõita veel viis asja, millest ellujäämisel kõvasti abi olla võib.

1. PUKSIIRKÖIS

Iial ei või teada, millal teekate alt veab ja sind koos neljarattalise sõbraga ninapidi kraavi lennutab. Või ei käivitu naabrinaisel auto. Või ütleb üles mõni muu elutähtis süsteem. Või on lihtsalt tunne, et paneks selle köie … kaela. Puksiirköis on alati abiks!