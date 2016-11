Puuteekraani-kindad on juba mõnd aega olemas olnud, aga kuna nüüd on paljud telefonid varustatud sõrmejäljelugejatega, siis on need kindad juba veidi aegunud, teatab Mental Floss.

Sa võid nendega küll käsitsi oma parooli sisse toksida, aga kinnastega ei saa telefoni automaatselt lahti lukustada ega kasutada äppe, mis nõuavad TouchID-d. Aga Kickstarteris käib sellise toote kampaania, mis võib selle probleemi lahendada.

"Nanotips" on n-ö sõrmejäljekleepekad, mis võimaldavad sul kasutada telefoni sõrmejäljelugejat sõltumata sellest, mis sul käte ümber on. Need on tehtud kleepuvast juhtivast materjalist, mis laseb puuteekraanil läbi kinda tunda su sõrmede soojust, olgu need kindad paksust nahast või pehmest puuvillast.