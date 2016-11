"Mis on kõige kalorirohkem toit ja kas on mingi piir, kui palju kaloreid võib miski sisaldada?" küsib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" keegi ValueBrandCola.

Küsija selgitab, et ta peab dieeti ja jäi kalorite peale mõtlema. Näiteks: kas oleks füüsiliselt võimalik, et miski, mis kaalub ühe grammi, sisaldab miljon kalorit?

Vastus on üsnagi lihtne ja elementaarne: kõige rohkem kaloreid sisaldab puhas rasv: 9 kilokalorit grammi kohta. Valkudes ja süsivesikutes on 4 kcal grammi kohta ja alkoholis 7.

Teine vastaja märgib, et kui lähed põhjapoolusele ja pead kaasa võtma toitu, mis on kalorirohke ja samas ei kaalu palju, siis tasub lisaks puhtale searasvale kaaluda ja pähklivõid ja võid.

Toidu pealt läheb jutt energiarohkuse peale. Välja tuuakse, et kuigi see süüa ei kõlba ja paksuks ei tee, sisaldab uraani gramm umbes 20 000 kcal energiat. Kõige hirmsam on aga energiamahutavuse osas triitium ehk üliraske vesinik.