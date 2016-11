Noolte üldkuju ketaslõikuriga väljalõikamise kohta tõdes mees, et "ärge olge nii lollid kui mina". Nimelt võinuks saeketta näppudega kinnihoidmine võinud nii mõnelegi sõrmele saatuslikuks saada. Ketas tuleks kinnitada pitskruviga tööpinna külge.

Tulevased nooled joonistas mees paberile, lõikas varuga välja (et oleks hiljem kujundamisruumi) ja lihtsalt kleepis vanale saekettale.

Alex 2Q ehk LetsPrepTogether demonstreerib Imguris ja YouTube'is , kuidas ta koduste tööriistadega tegi komplekti nooleotsi vanast saekettast. Need nooled on tõelised jõhkardid ja Eesti seadused ei lubaks ilmselt selliseid vibule sättida isegi inimtühjas kohas õhku tulistamiseks. Lisaks ei saa selliste meisterdamist pidada isegi ellujäämistehnikaks, sest kui apokalüpsis toimuma saab, ei ole meil ilmselt elektrit selliste asjade meisterdamiseks. Ning täna saab asjalikke vibunooli ka jahipoest osta. Küll aga väärivad vaatamist ja meeldejätmist mitmed Alex 2Q kasutatud tehnikad ja meetodid, näiteks karastamine, noolutamine ja keemiline viimistlemine. Toome põgusa ülevaate.

Selgub, et nooleotsal peavad olema leevendusaugud – ilmselt siis selleks, et nooleots kõvema pinnaga põrkudes liiga kergesti ei puruneks. Augud märgiti torniga ja puuriti trelliga. Meistrimehe kinnitusel polnud see materjali kõvadust arvestades lihtne töö. Metalli pehmendamiseks kuumutas ta seda enne puurimist ettevaatlikult gaasipõletiga.

Kuhu ketaslõikuri ja käiaga ei pääse, seal tuleb appi võtta viil.

Teritamisrakis: kõik lihtne on geniaalne.

Karastamine: nooleots põletiga punaseks ja siis vette.

Oksiidikihi eemaldamine peale karastamist. Mees kleepis liivapaberi tasasele pinnale, kallas sellele veidi seebivett ja poleeris seejärel pinnal nooleotsi.

Noolutamine. Vikipeedia: eelnevalt karastatud terase kuumutamine kriitilisest punktist madalama temperatuurini, hoidmine nimetatud temperatuuril ja jahutamine. Tõstab karastatud terase kõvadust, sitkust, plastsust ja vähendab sisepingeid. Mees pani nooleotsad 1,5 tunniks ahju 200 kraadi juurde ja lasi neil siis õhu käes jahtuda.

Poleerimine ja ületeritamine märjal liivapaberil.

Viimistlus, veel üks kaval nipp. Vältimaks hilisemat roostet, lasi mees terasele tekkida paatinakihil. Selleks kuumutas ta äädikat ja pani nooleotsad viieks-kuueks minutiks äädikasse. Metallile tekkis kaitsev kiht, pärast seda peatas mees äädika edasitegutsemise, loputades selle vees maha. Lisakaitseks kandis mees nooleotstele veidi õli.

Õhukese teraga käsisaega saagis meister noole sisse lõhiku, metallist nooleots paigaldati liimi ja nööriga.