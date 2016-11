Sotsiaalkindlustusamet maksis selle aasta 31. oktoobri seisuga vanemahüvitist 17 468 inimesele kogusummas 17,4 miljonit eurot. Isade arv hüvitise saajate hulgas on võrreldes septembriga suurenenud 3,4 protsendi võrra.

Oktoobri lõpu seisuga oli vanemahüvitis määratud 17 468 inimesele kogusummas 17,4 miljonit eurot. Võrreldes septembriga on hüvitise saajate arv suurenenud 246 saaja ehk 1,4 protsendi võrra.

Septembris maksti vanemahüvitist 17 222 inimesele kogusummas 17 miljonit eurot. Enim on vanemahüvitise saajaid naiste hulgas, kuid 31. oktoobriks oli vanemahüvitis määratud 1386 isale kogusummas 2,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise kuuga on isade arv suurenenud 3,4 protsendi võrra ja nende poolt saadud vanemahüvitise kogusumma on suurenenud 3,7 protsendi võrra.