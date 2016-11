Oled väsinud kasutamast magamistoas oma tavapärast paketti? Võta eeskuju nendelt erinevate Euroopa riikide meestelt ja too oma seksellu rahvusvahelist vürtsi, soovitab Men's Health. ELEVANT (Itaalia ja Prantsumaa) Tuntud ka kui "laisk koer". Naine lamab kõhuli, sageli selle all padi, et puusi kõrgemal hoida. Mees siseneb temasse tagant, hoides oma ülakeha käsivarte peal üleval.

See koerapoosi modifikatsioon tekitab ulakat tagauksest sisenemise põnevustunnet, aga on ka omamoodi romantilise alatooniga. "Teie kehad on üsna lähestikku ja teil on võimalik suudelda," selgitab Milanos tegutsev seksterapeut Gaia Polloni. "Padi aitab stimuleerida temakese G-punkti."

LOOTOS (Hispaania) Naine istub mehe süles, jalad põimitud ümber tema vöökoha, nii et kehad moodustavad lille kujundi. Hispaanias väljendab see poos seksuaalset vabadust. "1970-ndatel olid seks-stseenidega filmid keelatud. Me käisime Prantsusmaal neid vaatamas," räägib Madridi Syracuse'i ülikooli seksuaalsuse lektor Belen Molinuevo. ""Viimane tango Pariisis" oli üks populaarsemaid, selle üks osi oli "lootos". See on meil siiani meeles." Poos sümboliseerib ühendust. Paljud mehed väldivad seksi ajal silmsidet. "Isegi misjonäripoosi puhul keerab mees pea kõrvale," tõdeb USA Los Angeles'i seksterapeut Brandy Engler. Aga lootosepoosi puhul ollakse selgelt nägudega vastakuti. Silmad lahti, mehed! MISJONÄR, HOIAKUGA (Holland) Tavaline misjonäripoos, ainult ühe kõdistava nipiga: su partneri käed ja jalad on laiali sirutatud.