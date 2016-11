Tihti tundub uskumatuna, kuidas mõni meie sõber end pidevalt jõusaali kohale jaksab viia.

Osa meie hulgast armastab maratoni joostes täiel rinnal higistada, kuid teisele tundub ka jalutuskäik tülgastav, vahendab Cosmopolitan.

Georgia Ülikooli teadlaste poolt läbiviidud uuringus uuriti kolme tuhande täiskasvanu treeningharjumuste kohta ning jälgiti trenni ajal nende aju reageerimist. Selgus, et inimesed, kelle treeningharjumused on regulaarsed, tekitab aju trenni ajal rõõmu tunnet ning inimesed, kes ei suuda treeningplaanist kinni pidada, tekitab aju vastikustunnet.

See kas sinu aju tekitab rõõmu või vastikustunnet sõltub teadlaste sõnul aga suuresti päritud geenidest, seega on sinu suhtumine trenni tegemisse päritud eelkõige vanematelt. Küll aga nendivad teadlased, et kuigi inimesed, kellel tekib trenni tehes rõõmutunne, on kergem end küll vormis hoida, siis täiskasvanutena peaksime oskame end piisavalt suunata, et ta ka mitte suurima rõõmutunde puhul trenni jõuaksime.