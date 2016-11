"Ma sain endale hiilgava advokaadi," räägib üks mees teisele. "Anna talle ükskõik missugune leping kätte, ta heidab sellele ainult ühe pilgu ja ütleb juba minuti pärast, kas see on suuline või kirjalik."



Haige pöördub medõe poole:"Miks ei anta mulle sööklas kahvlit ja nuga?""Teil on dieedilaud number kolm. Kõik terav on keelatud!"

Naine: "Miks sa abielusõrmust ei kanna?"Mees: "No kuule, sellise palavusega!"

Naine on armukesega voodis. Ootamatult tuleb koju mees. Naine peidab armukese riidekappi ja läheb koos oma seadusliku abikaasaga magama. Paari tunni pärast arvab armuke, et nüüd võib kojuminekuga riskida. Ta ronib kapist välja ja hakkab üle toa hiilima, kui mees üles ärkab:"Kes seal on?""Koiliblikas," vastab armuke."Kuhu sa lähed?""Koju.""Aga miks sul kasukas seljas on?""Ma söön kodus edasi."

"Mis suurusega see kittel on?" pärib ostja."Suurusel pole tähtsust," vastab müüjanna. "Kui on väike, pange pesusse, ja ta venib välja. Kui on suur, peske kaks korda, ja ta on paras."