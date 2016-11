Türgi kuurordi viietärnihotellis puhkust veetnud perekonnal läks eriti kehvasti – ema, isa ja kolm last nakatusid tõsisesse kõhuhaigusesse.

Andrea Flynn suundus koos abikaasa ja kolme lapsega Türki lühipuhkusele, kui juba mõned tunnid pärast saabumist üks lastest haigeks jäi, kirjutab Daily Mail.

"Meie tütar teatas, et tal on tõesti paha olla. Ta ei jõudnud õigeks ajaks tualetti… meil oli nii piinlik ning siis me ju ei teadnud, et levimas on mingi viirus,“ räägib Andrea.

Tütre haigestumine oli aga alles õuduste algus. Päeva lõpuks jäi haigeks ka teine tütar, seejärel ülejäänud pereliikmed. Lõppude lõpuks veetis perekond terve oma viiepäevase puhkuse hotellitoas voodis, joostes aeg-ajalt tualeti vahet. Kuna kellegi perekonnast ei püsinud söök õieti kehas, toituti kogu aja banaanidest, leivast ja veest. Korduvalt nägid nad kiirabiautot hotellist inimesi kaasa viimas - haiged olid ka paljud teised.

Kummalisel kombel ei peetud viiruse levikust rääkimist hotelli sisseregistreerimisel üldse vajalikuks rääkida. Ka reisikorraldaja ei teavitanud haiguse levikust – kuigi selgus, et sama probleem oli hotellis olnud juba nädalaid. Siiski on reisikorraldaja nüüdseks nõustunud maksma paketiraha tagasi.