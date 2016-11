Daily Mail vahendab brittide seas läbi viidud uuringut, et saada teada, millised on kõige levinumad hotellides tehtud patud.

Selgub, et 52% vastanutest on registreerinud end hotellist välja hiljem kui peaks. 41% puhul on olnud toas rohkem inimesi kui lubatud, 39% on pannud midagi hotellist pihta ning 33% on rääkinud valedega välja parema toa.

Samuti on arvestatav hulk inimesi teinud toas midagi lubamatut (näiteks tarbinud narkootikume), täitnud alkoholipudeli hotelli külmikus veega ja midagi toas lõhkunud.