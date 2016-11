Uuringu kohaselt teeb reisijad lennul õnnelikuks see, kui neid teenindav pardameeskond on viisakas ja tähelepanelik – just see kogus veerandi kõikidest häältest.

Peale selle osutusid reisijate jaoks ülimalt oluliseks lennufirmadelt teavituste saamine (kui lend hilineb või väljumisaega muudetakse) ja wifi olemasolu lennukis, kirjutab Daily Mail.

Kõige enam häirivad reisijad aga lennujaamade pikad turvakontrollid – nende hinnangul on jube tüütu võtta ära jalatsid, jakid ja metallist esemed.