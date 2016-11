Äsja viis Nissan lõpule 34% suuruse osaluse omandamise ettevõttes Mitsubishi Motors, saades sellega MMC suurimaks osanikuks. Mitsubishile on see hea uudis, edaspidi ollakse koos Nissani ja Renault’ga osa ülemaailmsest liidust, mis tootmismahtude poolest kuulub autokontsernide esikolmikusse. Sel puhul ongi paslik otsida välja põnevad faktid Nissani kohta, mida te enne päris kindlasti ei teadnud.

* Kõik sai alguse kiirendusvõistlusest

1950-aastate lõpupoole saabusid Ameerika Ühendriikidesse kolm Jaapani inseneri, kavatsusega tutvuda potentsiaalse turu võimalustega. Nad sõitsid Datsun 210-ga ning otsustasid võistu kiirendada Volkswageni Põrnikaga. Teada on tõsiasi, et Datsun 210 osutus võitjaks, ja edasine on juba ajalugu!