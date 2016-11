Sünnituskoolis ei öelnud keegi, et midagi sellist võib juhtuda. Siinkohal pakun nõuandeid, mille osas loodan, et need on kasulikumad seal antavatest. Kui sa ei kavatse edasi lugeda, siis: ära flirdi meditsiinitöötajatega, ära kurda, et sa oled väsinud ja ära võrdle tuhusid selle korraga, kui sul pärast jooksmist lõi kramp korraga mõlemasse jalga.

Tuleb üks hetk, tõenäoliselt siis, kui su teinepool on hõivatud gaasi pahvimisega või haavatud loomana soigumisega, kui küsimustega pommitatakse sind. Isegi, kui sa kahtlustad, et kõik "sünnitusplaanid" on määratud nurjumisele, tuleb kasuks, kui oled eelnevalt räägituga hästi kursis. Kas ta tahaks sünnitada vees, kui mõni vann on vaba? Millist asendit ta eelistab? Kas ta tahab süsti, mis aitab platsental eralduda või eelistab, et see väljuks loomulikul viisil siis, kui aeg on käes? Kas sina lõikad nabanööri läbi? Mida ta arvab valuvaigistitest? Selle viimase kohta: kui ta ka on öelnud, et ta mingil tingimusel ei taha epiduraali, siis ära imesta, et ta sind silmadega pussitab, kui sa ütled "Mäletad, et sa ju tahtsid saada hakkama ilma valuvaigistita, kallis?"

Haara ohjad

Isad on mulle sageli rääkinud, et nad tunnevad end raseduse ja tuhude ajal täiesti abituna, aga kui suur päev kätte jõuab, siis on mõned asjad, milles sina võiksid juhirolli võtta. Ilmselgelt ei saa sa võtta juhirolli oma telikust väikese inimese väljapressimises, aga on asju, mida sa saad teha, et naine oleks veidi vähem pinges. See võib kõlada elementaarsena, aga on mõistlik eelnevalt veenduda, et auto paagis on piisavalt kütust, et sul on raha parkimise jaoks ja et sa tead, kus asuvad haigla ja selle sünnitusosakond. Olen suhelnud paljude paaridega, kes on ära eksinud, parkinud haiglast kilomeetrite kaugusele või pidanud teetaskus aadressi järgi haigla asukohta guugeldama.

Kui naine soovib kodusünnitust, siis tee selgeks, mida saad tema aitamiseks teha. Kas ta tahab lesida põrandal veekindlal presendil või peaksid sa aiabasseini täis laskma? Kui nii, siis mis temperatuuril peaks vesi olema? Kui need asjad on paigas, siis saab temake keskenduda olulistele asjadele nagu näiteks hingamise kontrollimine ja rusika hoidmine sinu näost eemal, kui sa tüütavalt hingad. Ka püüa mitte tüütavalt hingata.

Hoolitse enda eest (aga mitte liialt)

Kui suundute haiglasse, siis võib sind ees oodata väga pikk ootamine, nii et on täitsa mõistlik pakkida kaasa mõned snäkid ja meelelahutustarbed. Kindlasti aga ära anna reaalajas kommentaari selle kohta, mida sa sööd, kui tüdinud oled ja kui tüütu on see, et tal on vaid viis sentimeetrit avanenud või et sa võid jääda ilma Päeva Matšist.

See pole midagi sellesarnast nagu telekas

Kui TV-s naisel veed ära tulevad, siis tulevad need ühe purskena, moodustades põrandale kena puhta loigu. Päriselus võivad need veed voolata terve igaviku ja ka ei näe need alati välja nagu vesi.

Telesünnituste puhul naine mõmiseb natuke, pressib natuke ja mõned pressingud hiljem vupsab välja piuksuv ja puhas vastsündinu. Päriselus võib pressimine kesta tunde, tekkida vajadus kirurgikääride järele ning beebi võib olla kaetud kõikvõimaliku sodiga ja haiseda natuke lihuniku moodi. Ka ei näidata telkus kunagi platsentat, mis näeb välja, nagu oleks astelrai ristatud vaalamaksaga.

Ole ühe mehe tugimeeskond

Kuula, mida ta sulle ütleb ja ära võta tema mürgisust isiklikult. Küsi, mida saad tema aitamiseks teha. Kas tal oleks kasu väiksest alaselja massaažist? Kas ta tahaks, et sa ta juuksed üles paneksid, kuna ta kael higistab? Või eelistaks ta pigem seda, et sa koristad oma käpad ja ei puuduta teda enam iialgi? Kas sa peaksid salvestama oma telefoniga kokkutõmmete vahel olevat aega (leidub äppe, mis seda teevad)?

Ja pea meeles, et sul ei saa minna halvemini kui neil meestel:

KittyKatSplat: "Minu oma läks välja helistama ja lõi oma pea madalal rippuva märgiga lõhki. Saadeti EMO-sse õmblema."