Naissoost uuringualused jälgisid kahe nädala jooksul oma und ja seksuaalelu. Kui uuritavad panid kirja rohkem unetunde, teatasid nad järgmise päeva kohta, et olid rohkem erutunud.

Hästipuhanud naine võrdub kuumema sekseluga. Michigani ülikooli uuring näitab, et magamine võib tõsta naise libiidot.

Rohkem madratsil veedetud aega võib viia selleni, et, noh, madratsil veedetakse rohkem aega, märgib Men's Health .

Pole üllatus, et naine on püherdamisest rohkem huvitatud, kui ta pole surmväsinud. Aga see pole veel päris kõik, märgib uuringu autor David Kalmbach.

"Juhtiv jõud võib olla bioloogiline," ütleb ta. "Mõned varasemad uuringud on näidanud, et uni tõstab seksihormoone, mis võivad mõjutada seksuaalse iha tundeid."