Tühi rehv võib rikkuda ka kõige toredama jalgrattasõidu, tõdeb Bored Panda. Aga ratturid võivad unustada lappimiskomplekti ja pumba kaasavedamise, sest Nexo on leiutanud õhuvabad rehvid, millega saad muretult vändata.

Õhuvabad rehvid pole iseenesest uus leiutis, aga neid pole laiemalt kasutusele võetud, kuna nad on jäigad ja neil on kehvad löögisummutusomadused. Aga USA-s Utah's tegutsev firma kinnitab, et on leidnud lahenduse neile probleemidele. Rehvid tehakse polümeersegust, mis väidetavalt ei paku vaid ideaalselt tasakaalus pehmendust ja elastsust, vaid ka vastupidavust. Toode on saadaval kahel kujul: tavalistele velgedele paigaldatavad rehvid kestavad kuni 5000 kilomeetrit, aga teised kujutavad täielikku rattakomplekti ja nende eluiga on kuni 8000 km.

See pole veel kõik: Nexo tooted on tehtud ühestainsast materjalist, mis teeb väga lihtsaks nende ümbertöötluse. Arvestades, et igal aastal visatakse minema 10 000 000 tonni jalgrattarehve ja sisekumme, siis liiguvad nad kindlasti õiges suunas.

Purunematute ja tühjenematute rattakummide kohta saab veel infot allolevast videost.