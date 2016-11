Ellujäämisnipina enamik meist seda oskust ei vaja – aga kindlasti on tegu hea võttega, millega inimestele (loe: naistele) näiteks RMK lõkkepaigas või kodusel grillpeol muljet avaldada. Ja mis vihma käes tule süütamisse kui ellujäämisoskusse puutub, siis mine sa tea ... Juhendi on (koos illustratsiooniga) koostanud Art of Manliness.

1. Kogu taelamaterjali. Kiiresti kuivavad näiteks männiokkad, teine võimalus on puukoor – peaaegu alati on üks pool kuiv. (Või kanna alati kaasas isiklikku tulesüütamise komplekti).

2. Leia tulehakatist ja küttepuid. Kuiva puidu leidmiseks otsi loodusliku kattega kohta – kaldus kivi, langenud puu või igihalja puu alumised oksad.