"Mis asi see elektris on, mis sind tapab?" küsib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" keegi Hi_ItsPaul.

"See võib sind tappa kahel viisil," vastab Bertnor. "Esimene on sinu põletamine. Üldjoontes, elektrivool tekitab kuumust. Kui sinu keha läbib piisavalt voolu, siis su keha sõna otseses mõttes kuumeneb üles ja sa põled surnuks.

Teine viis – kui pole piisavalt voolu sinu põletamiseks – on see, et elekter häirib sinu keha signaale. Su aju kasutab elektrit, et öelda lihastele, mida teha. Su närvid on põhimõtteliselt lihtsalt keha bioloogilised kaablid; kui rakendad lihasele voolu, siis tõmbub see kokku.

Elekter sekkub su südametöösse ja vallandab südame ebaühtlased kokkutõmbed. Seda kutsutakse fibrillatsiooniks ja sageli saab selle korda defibrillaatoriga. Kui seda läheduses pole, siis, noh, tõenäoliselt sa sured."