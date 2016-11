On üsna tõenäoline, et Eesti mehena kannad sa praegusel aastaajal näiteks tumemusti botikuid või muid selliseid talvejalatseid, mille tagasihoidlikkuse ja praktilisuse kiidaks heaks su vanaisagi. Aga kui sa oled veidi metro-tüüpi või sulle lihtsalt meeldib silma paista, siis käid sa väljas heledate jalanõudega. Ja sopases lörtsis on need kiired määrduma. Men's Health on koostanud viieosalise juhendi, kuidas hoida puhtana just heledaid jalatseid. Rõhk on pandud küll valgetele tennistele, aga nii mõnigi toode või nipp töötab kenasti ka näiteks heledate nahkkingade puhul. Nagu MH ütleb: sest ilm on juba niigi hall!

PELETA VETT, PELETA MUSTUST

Peleta lörtsi veemolekulid eemale ja sa väldid ka soppa, mis tuleb koos nendega. Usaldada võib näiteks Amazonis müüdavat kaitsvat spreid Crep Protect, mida saab kasutada naha, seemisnaha või purjeriidest tenniste kaitseks.