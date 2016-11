"Selles pole küsimust, et seks võib abielus lõpuks olla see sulg, mis murrab kaameli selgroo," ütleb seksterapeut ja psühholoog Aline Zoldbrod. "Minu kogemuse kohaselt ei ole ühtki teist muret, mis nii tugevalt lööks nii kõvasti inimeste sisemise enesehinnangu või häbitunde pihta."

Õnnelikud paarid kinnitavad, et regulaarne seksimine on terve suhte säilitamisel üks olulisemaid asju. Ja vastupidi, kahjustatud sekselu võib olla oluline põhjus, miks probleemne abielu lõpuks puruneb.

"ME EI PROOVINUD IIAL MIDAGI UUT."

"Kohtasin oma eksabikaasat siis, kui olin 17-aastane ja ta oli esimene naine, kellega seksisin. Kui abiellusime, siis arvan, et tundsime mõlemad, et olime kokkukleepunud ja võimetud seksis uusi asju avastama. Oleksime võinud avatuse nimel üksteisega enamat teha, aga pärast lapse saamist ja seejärel nurisünnitust ei tundunud seks enam kunagi nauditav. Me sobime märksa paremini sõprade ja kaas-lapsevanematena." Lucas (31)

"MEES PETTIS MIND."

"Mul ja mu peatsel eks-abikaasal seksuaalsed vajadused ei klappinud ja niisiis ta pettis mind. Lõpuks otsustas mees, et ta ei taha monogaamset abielu, ma siis lahkusin." Claire (32)

"ME EI SEKSINUD KUNAGI."

"Mu nüüdseks endine abikaasa ja mina olime pooleteiseaastase abielu jooksul vahekorras kokku kolm korda, mis on suurim põhjus, miks selle lõpetasin. Uskusin sisimas, et nii on vale ja tema ei näidanud üles mingit püsivat huvi minuga koos võimalike lahenduste (meditsiiniliste, emotsionaalsete) leidmiseks. Sa oled väärt olla abielus kellegagi, kes paneb sind end ihaldatuna tundma." Donora (33)

"TA MAGAS ELUKUTSELISTEGA."

"Mu eks oli vapustav armastaja ja ma pole eal kogenud sellist seksuaalset naudingut nagu see, mida tema regulaarselt pakkus. Aga selgus, et see võis olla sellepärast, et ta kohtus sageli prostituutidega. Kui sellest teada sain, ei seksinud me enam kunagi." Crystal (51)

"NAINE VÕTTIS SEKSI LIIGA TÕSISELT."

"Mu eksabikaasa võttis seksi kuidagi liiga tõsiselt. Tal oli väga täpne seksistsenaarium, mida mina pidin järgima, ja minu jaoks oli nii raske mitte võtta seksi nagu tööd. Isegi, kui tema selle algatas, ootas ta, et ma teeksin kõik need käigud. See oli puhas töö, mitte mäng." James (34)

"MA EI KUULANUD NAISE VAJADUSI."