Pärast Donald Trumpi valimist USA presidendiks on radikaalselt vähenenud lennupiletite ostmine Ameerika Ühendriikidesse, selgub lennupiletite otsingusüsteemidest.

Uuringu viis läbi otsingusüsteem Kayak.co.uk, kelle hinnangul on pärast Donald Trumpi võitu langenud USA lennupiletite ostmise number 30%.

Samuti on märgata, et rohkem ostetakse lennupileteid hoopis USA-st väljapoole – tõenäoliselt on need välismaalased, kes elavad Ameerika Ühendriikides ning soovivad nüüd pärast ebasobiva presidendi võimule tõusmist lahkuda.