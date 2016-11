Uusrikka imeline elu

Uusrikka naine soovib sekspoes vibraatorit osta.

"Valige, millist soovite," ütleb müüja.

"Andke mulle see, mis teil seal leti all on," nõuab naine.

"Vabandage, aga just seda ei saa ma teile müüa."

"Miks siis? Te ju ise ütlesite, et valige, millist soovite!"

"Ma ei saa seda teile sellepärast müüa, et see on minu termos."