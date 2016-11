Kauaigatsetud Alfa Romeo Giulia jõudis lõpuks ometi Eestisse kohale. Pikk ootamine on läinud asja ette, Giulia väärib oma nime.

Ilm on nii hall, kui ühel hallil Eesti sügispäeval olla saab. Mul seisab ees proovisõit. Auto on kah hall. Täpsemalt hall, metallik, diisel – just nagu tolles reklaamis, mis meile midagi müüa püüdis, ehkki keegi eriti ei mäleta, mida täpselt. Kuid pole vahet. Sest see konkreetne hall, metallik, diisel keset halli sügispäeva on kirevam kui kolme vikerkaart patsiks põimituna. Minu sõiduriistaks on Alfa Romeo Giulia.

Me kõik oleme seda autot oodanud. Nii tulihingelised alfistad kui ka need, kelle jaoks Alfa Romeo on mingi arusaamatu käkk, mille makaroniõgijad oma asjatundmatuses on kokku soperdanud ja mis jääb igas punktis alla ... no teate isegi, millele. Ootamine on olnud pikk ja ilmselt pole keegi lugenud kordi, mil väljahõigatud tähtaeg jälle mööda läks, aga uut Alfa keskklassi sedaani ikka polnud.

Ent nüüd on kõik need ootused ja pettumused unustatud, sest Giulia seisab minu ees ja mul on taskus võti, laseb uksed avada ja mootori käivitada. Muidugi olen ma Giuliat piltidel näinud ja seetõttu välimus mind ei üllata.

Miks peab staažikas autoajakirjanik Toomas Vabamäe Alfat eriliseks, kuidas hindab ta juhi töökohta, käigukasti, mootorit ja vedrustust ning miks on vidinad väärt väikest kriitikat, loe Acceleristast.