Oled sa kunagi pidanud tundide kaupa ootama pääsu sündsasse tualetti, lihtsalt sellepärast, et sa ei teadnud, kas läheduses on mõni või sellepärast, et leitud vetsud olid liiga räpased? Need päevad on nüüd möödas, sest koostöös Google'i otsingumootoriga toob India linnaarenduse ministeerium välja rakenduse nimega Google Toilet Locator. Rakenduse eesmärk on aidata inimestel India suurtes ja väikestes linnades leida lähimaid ja puhtamaid tualette, vahendab International Business Times.

Rakendus on saadaval Google Mapsis ja esimesena alustab see National Capital Region'is (NCR) ehk pealinna Delhit ümbritsevas 46 miljoni elanikuga linnastus. Äpi avaldamise kuupäev jääb tänase ja 30. novembri vahele – sellega tähistab ministeerium Swachhata Pakhwada't ehk puhtusenädalaid.

Anonüümseks jääda soovinud ministeeriumiametniku teatel käib juba tegevus rakenduse laiendamiseks väljapoole NCR-i. Nimekirjas on avalikud puhkeruumid ning tualetid sellistes avalikes kohtades nagu metroopeatused, kaubanduskeskused, tanklad ja haiglad.

Kuidas rakendus töötab? Umbes nii, nagu Google Maps aitab leida lähimaid kinosid või restorane: tuleb avada kaardirakendus ning sisestada vastav otsingusõna. Ka on kasutajal võimalik anda tagasisidet WC seisukorra kohta ning ka räpasuse tõttu saadud halb reiting läheb konkreetse vetsu juurde kirja.