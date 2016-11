Üks põhjus, miks lisakilod ei kao: kui toiduportsu suurus on isegi natuke üle piiri, siis on ka sinu tarbitav kalorite hulk üle piiri. Ja kõige täpne mõõtmine ja kaalumine ajab lihtsalt hulluks. Lihtne viis õige koguse leidmiseks on usaldada oma käsi. Üks söögikord võiks sisaldada kaks peotäit juurvilju, rusika jagu täistera-süsivesikuid, peotäie lahjasid valke ja väikese sortsu taimeõli.

Kui sa tead, et miski on tervislik, võid sa kalduda sellega üle pingutama. Näiteks kui alustad päeva jogurti ja müsliga, siis oled müsliga nii helde, et tegelikult serveerid endale mitme söögikorra jagu. Soovitav on portsude kontrolli all hoidmiseks süüa väiksematest sööginõudest.

KIRJUTA NÄDALA JOOKSUL KÕIK SÖÖDU ÜLES

Sulel võib tunduda, et oled teinud õigeid valikuid, aga mõned väikesed kavalad asjad võivad su kaloritekogust tõsta. Saamaks neile jaole, pane mõne aja jooksul kõik tarbitu kirja näiteks MyFitnessPal'i äpi abil ja siis analüüsi tulemusi, nägemaks, kus kavalad lisakalorid võivad peituda.

Näiteks võid avastada, et haarad pangas kandikult mõne kommi või sööd ära lapse taldrikule vedelema jäänud viineri.

MAGA ÖÖSEL 7-9 TUNDI

Kui sul on unest puudus, siis oled sa tervislike otsuste tegemiseks liiga väsinud. Haarad süsivesikurohke hommikusöögi ja õhtul tellid toidu koju, selmet seda ise valmistada. Põhjalikum väljapuhkamine annab sulle parema lähtepositsiooni treenimisel ja tervislikuma toidu valimisel.

MÕÕDA SALATIKASTME KOGUST

Salatikaste on üks levinumaid peidetud kalorite allikaid. Kui lased õlirikast kastet salatile otse pudelist, on väga lihtne sellega üle pingutada. Kaks lisa-supilusikatäit sisaldab 120 kalorit, töönädala peale seega 600 lisakalorit.

HOIA LAUAL PUUVILJU

Kui sul on limonaad või rämpstoit vaateulatuses, siis on väga tõenäoline, et kaldud seda ka tarbima. Pigem hoia nähtaval värskeid puuvilju.

KORRALDA TALDRIK ÜMBER