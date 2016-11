Kui on ikka jõud taga, läheb karu ka mesipuusse! Nii võib kohati öelda ka Venemaa rasketehnika kohta.

Alloleva video (klippide kokkupanijaks ExtremeTrucks) avahetkedel ei suuda kuidagi uskuda, et too Kirovets võiks jõest läbi ukerdada, ise poolest saati vees ja endal veel haagis kah taga.

Aga nii K-700 Kirovets, KamAZ kui ka raskeveok Ural näitavad, et suudavad kohati teha ka uskumatut. Viimase kohta näitab pilguheit Wikipediasse, et ehkki massi 15 tonni, on sel jõuallikaks ka 15-liitrine mootor (või 11-liitrine turbomootor).

Vene rasketehnika imetegusid vaata videost.