Kinsey instituudi uuringust selgub, kui tihti erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvad inimesed seksivad, vahendab Ask Men. Selgub, et 18-29-aastased nagistavad kaks korda sagedamini kui inimesed 40-ndates.

On ilmselge eluline fakt, et kui me saame vanemaks, siis seksime vähem.

Hilistel teismeaastatel ja varastes 20-ndates suudavad paarikesed vaevu teineteisest käsi eemal hoida, aga kui keskiga hakkab peale trügima, siis asutakse seksi kalendermärkmikus nädalaplaani kirjutama. Tavaliselt küsimärgiga selle kõrval.