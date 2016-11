Delish.com lubab, et see retsept on "hullumeelselt lihtne". Ei ole. Eriti sellepärast, et toidu valmimiseks kulub 6-8 tundi. Aga kui väljas on lörts ja läga, siis võib toas vedelemise pühapäevast sellele aega kulutada küll, seda enam, et tulemus on kindlasti suurepärane.

Koostisosad

u 750 g veiseliha, lõigata 5 cm tükkideks