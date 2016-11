85,11 liitrit elaniku kohta aastas ehk 170 pooleliitrist pudelit-purki. Umbkaudu kahe päeva peale üks õlu iga 15-aastase ja vanema eestimaalase kohta, naised, haiged ja vanurid kaasaarvatud. Aga vaatame lähemalt, ka tootmist ja muid numbreid.

Alkoinfo.ee teatel joodi Eestis 2015. aastal iga elaniku kohta 8,7 liitrit puhast alkoholi. Alternatiivne viis on arvutada alkoholikogused täiskasvanud elaniku kohta (15-aastased ja vanemad). Iga vähemalt 15-aastase elaniku kohta joodi Eestis 2015. aastal 10,3 liitrit alkoholi. Seda on vähem kui varem. Aga paraku pole täpsemaid andmeid praegu võtta, kuna 2015. aasta "Eesti alkoholi aastaraamatut", kust saaks andmeid just näiteks õlle kohta, ei ole Konjunktuuriinstituut ja Tervise Arengu Instituut teadaolevalt välja andnud. Tuleb lähtuda aastaraamatust 2014.

170 õlut näkku