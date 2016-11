GQ selgitab, mis on parfümeerias laialdaselt kasutatav muskus ja toob välja valiku meestelõhnu, mis seda eriliselt mehelikku aroomi sisaldavad. Muskus on lõhnades kõige sagedamini kasutatav toormaterjal ja seda leiab peaaegu igast parfüümist. Selle maised, loomalikud, meelelised omadused on ideaalsed teiste koostisosade tasakaalustamiseks ja aitavad neid ka parandada, lastes tulemuseks oleval lõhnal kauem kesta. Algselt saadi muskust muskushirvelt – väikselt kihvadega imetajalt, kes elab Lõuna-Aasia mägedes, eriti Himaalajas. Isastel on golfipalli suurune näärmepaun, mis sisaldab ilmselt paariliste veetlemiseks mõeldud vedelikku. Hirv tapetakse, näärmekott eemaldatakse ja kuivatatakse, et saada muskuskauna. Kaunas olev pulber lõhnab selles staadiumis teravalt ja ebameeldivalt – mõned ütlevad, et üsnagi uriini moodi – aga siis segatakse see alkoholiga ja hookuspookus. See on tänini üks planeedi kallimaid loomseid tooteid.

Tänu sellele paunale on õnnetud hirve jahitud nii, et ta sattus väljasuremise äärele, aga õnneks on ta täna kaitse all ja lõhnades kasutatav muskus on tavaliselt segu sünteetilistest ja taimsetest ainetest, nagu näiteks heinputk (angelica) ja termin on rohkem kirjeldav kui rangelt teaduslik.

Teadlased vaidlevad tänini, kas seks-feromoonid on päriselt olemas. Paljud aga usuvad, et muskuse lõhn sarnaneb tugevasti testosterooni omaga, mis võib käituda inimeste puhul feromoonina. Naiste tundlikkus muskuse suhted on ilmselgelt 1000 korda suurem kui meestel ja seega töötab kõikvõimalik seksuaalne võim, millega muskus võib praalida, sinu kasuks. Siinkohal valik väga muskuselisi meestelõhnu, mis on praegu saadaval. Creed Tabarome Äärmiselt mehelik ja soe: põhi on sügavalt puidune, muskuseline ja tubakane, tipus on ingveri noodid. harrods.com. Atelier Cologne Musc Impérial Üldmulje on magushapu: segu viigipuust, mustsõstrast ja tsitrusest, põhjaks maine muskus. Tulemuseks on värske, aga mitte lihtsameelselt mõjuv lõhn. selfridges.com. Kiehl’s Original Musk Väga hillitsetud vana kooli lõhn – isegi pakend on hästi minimalistlik. Esimene lõhn on puhas, aga see kuivad millekski sügavamaks, seksikamaks ja kindlasti muskuselisemaks. selfridges.com. Aramis by Aramis Absoluutne klassika on ajaproovile vastu pidanud. Rikkalik, nahane ja vürtsikas, lisaks tammesambliku ja patšuli noodid – üks mehelikumaid lõhnu, mis eal toodetud. johnlewis.com. Penhaligon’s Castile Mõned mehed leiavad, et see lõhnab nagu pesupulber – aga heas mõttes. Algab puhtuse ja värske neroli pahvakaga, lõppeb muskuse ja bergamotiga. penhaligons.com. Byredo Palermo Inspireeritud Sitsiiliast, unisex lõhn. Algab tsitruse puhanguga, mille põhjaks on puidune muskuse ja rooside lõhn. Ideaalne suveks. byredo.co.uk. Serge Lutens A La Nuit Inspireeritud Kesk-Idast ja domineerib siin jasmiin. Ametlikult unisex, aga üldiselt enamiku meeste jaoks veidi liialt lilleline, kuigi muskus teeb seda mehelikumaks. selfridges.com. Vilhelm Parfumerie Dear Polly Põhjaks must tee, muskus lisab müstikat. libertylondon.com. Narciso Rodriguez For Him Veidi vastuoluline. Võib tunduda, nagu pihustaksid endale džinni, aga nahale jääb roheline maine muskus, mis on veidralt seksikas ja kindlasti intrigeeriv. selfridges.com.