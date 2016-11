HTC Vive virtuaalreaalsuse komplekti jaoks on nüüd olemas Google Earth'i VR-versioon, vahendab The Verge. Selle kasutaja saab virtuaalreaalsuses avastada taastatud kultuuriaardeid, maamärke ja (mõnel juhul) isegi oma kodu.

Google Earth VR-i on juba mõnd aega arendatud ja sel näib olevat sarnasusi Street View versiooniga, mille Google lõi oma Cardboardi ja Daydreami platvormidele. Aga kui Street View pakub 360-kraadiste kaamerate kogutud vaateid, siis Earth VR-i kasutajad saavad virtuaalselt lennata ümber Maa topograafilise rekonstruktsiooni või siis käia giidiga tuuridel sellistes kohtades nagu Manhattan või Monument Valley.

Hetkel töötab Earth VR ainult Vive'iga, aga Google töötab selle kallal, et pakkuda võimalust ka teistel platvormidel.

Google Earth VR on veidi rohmakas – näiteks puud on kohati kandiline mass. Aga virtuaalturismi algstaadiumis on see siiski maadeavastamiseks päris hea võimalus.

Kuidas Google Earth VR töötab, saab vaadata SIIT.