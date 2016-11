Maitsekate õllede degusteerija Gambrinus mekkis üht valdavalt heas mõttes rämedamat rüübet.

Hop Power (Tanker, Eesti), pdl 0,333 l, alc 10,0% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Imperial IPA“ ja hinnang pole veel välja kujunenud.

Tootjainfo: "We are announcing our next Imperial IPA "Hop Power" where we got our inspiration from drag racing. Powerful engines, NOS infusion and Estonian record in quarter mile (7,771) are the key elements in planning this beer. We ended up at 10% ABV and lot’s of aromatic hops infused."