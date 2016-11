Kips ei ole väga kõva materjal ja kui see on seina või lakke paigaldatud karkassi abil, siis seisab see sisuliselt õhus ehk on veelgi kergemini purunev. Sisuliselt võib sellisesse seina või näiteks vahelakke auk tekkida isegi siis, kui lapsed pallimänguga veidi liialt hoogu lähevad. Rääkimata sellet, kui naine sinu suunas mõne kööginõu lennutab, kui oled teda naljaviluks ootamatult tagumikust näpistanud.

Ja samal põhjusel – et karkassist johtuvalt on augu taga tühjus – on kipsseina ka väga tülikas lappida: pahtlit või kipsisegu lihtsalt pole millegi peale panna.

Paul Ricalde õpetab oma YouTube'i kanalil head, üsna lihtsat ja praktilist nippi, kuidas sellise õhule toetuva seina auku parandada. Vaja on tükki kipsi, tükki vineeri, toosifreese, vuugitäidet (liimina) ja kipsinuga.

Auk lõigatakse toosifreesiga ümaraks ja sama toosifreesiga lõigatakse kipsitükist paik – aga nii, et ühele küljele jäetakse alles suurem tükk kipsipaberit. Ning see liimitakse täpselt augu kohale.

Kuidas selline augulappimine välja näeb, vaata allolevast videost.