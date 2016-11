Uuring kinnitab, et kahekesi autos olles on inimesed avatumad ning see võimaldab luua romantilisemat suhet. Küsitluse põhjal seostab kolmandik meist oma kooselu mõne meeldejääva episoodiga autos. Seega, autoromantika – peaaegu et maailma parim asi! Seda juhul, kui suudate vältida kuraditosinat tüüpviga, mis igasuguse romantika tapavad.

Sul seisab ees kohting sulle meeldiva inimesega. Sa valmistud selleks põhjalikult, riietud, puhastad auto, ehk ostad lilledki… ei, antud juhul sa ju lilli ei osta, vaid teed vähemalt ühte alljärgnevast kümnest veast.

See tähendab, et autoromantikast saab sinu jaoks suure tõenäosusega elu üks kohutavamaid kogemusi. Et seda siiski ei juhtuks, on siin parajalt pikk Autoromantika ABC, mille võid pähe õppida. Selleks, et neid asju mitte kunagi,… m i t t e k u n a g i teha!