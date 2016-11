Unusta Itaalia pitsa söömine Napolis või korraliku ja rammusa jäätise mekkimine Roomas. Nüüd saad Itaalias proovida hoopis Nutella hamburgerit: saia, mille vahel on Nutella pähklikreem.

Põneva ja eriti kaloririkka magustoiduga on välja tulnud kiirtoidukett McDonald’s ning Nutella nurgerit võib leida kiirtoidukohtadest üle terve riigi, vahendab Daily Mail. Tegemist on kõige magusama burgeriga, mida McDonald’s eal on müünud.

McDonald’s ise nimetab seda ideaalseks snäkiks, mis sobib päeva igasse osasse.