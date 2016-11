Mis seksi puutub, siis suurem EI OLE alati parem, märgib Men's Health. Vähemalt mitte iga poosi või käigu puhul. Hea uudis on aga see, et õige inimesega on võimalik kogeda maksimaalset naudingut, sõltumata sellest, millega sa töötad. Olgu sul hiigelsuur või alla keskmise (või korraliku kõverusega paremale poole) – allolevate juhiste abil leiad õiged poosid selleks, et suguühte mõlemad pooled saaksid seksist parima. Keskmine kutt Enamik poose sobib – eksperimenteeri!

Sekspert Emily Morse soovitab Kükitavat Lohet. Pane temakese käed ümber oma õlgade ja jalad ümber oma keskkoha ning siis lasku kükki, moodustades oma kehast inimtooli. Pöörita puusi ja suru tema keha ülespoole enda oma vastu.

Härra Suur Pühenda eelmängule 10-15 minutit, et tupp saaks laieneda, ja kasuta libestit. Kontrollimaks sisenemise sügavust valige naine-peal-poosid. Lase tal nõjatuda enda peale, nii et ta käed on toetatud madratsile sinu põskede kõrval. Võid ka kõverdada sügavuse reguleerimiseks oma põlvi. Alla keskmise Indiana ülikooli seksitemaatika uurija Debby Herbenick soovitab tagantpoolt sisenemist – see võimaldab sügavamale tungida. Naise pea ja õlad puhkavad padjal. Kergita ta tagumik üles ja lase tal reied kokku pigistada. Mida tihedamalt ta jalad koos on, seda rohkem keha järgi asi on. Väldi libestit, väikse mehena on hõõrduvus su sõber. Kõver poisu