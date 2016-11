ÕL Mehele uuris kahelt Eesti suurelt õlletootjalt, kuidas on neil edenenud eriõllede turule tulek, millise pilguga vaadatakse väikepruulikodasid ja nende toodangut ning mida õllehiidude arvates tulevik selles vallas toob. Saku Õlletehase müügi- ja turundusdirektori Jaan Härmsi andmetel on Eesti õlle jaeturul täna väikepruulikodade osakaal kuni üks protsent ehk üsna tagasihoidlik. Aga mõne aasta tagusega võrreldes on see osakaal siiski kõrgem ja ennekõike just tootevaliku näol kasvanud. A. Le Coqi juhataja Tarmo Noop toob õlleturu jaotuse täpsemalt välja: tema sõnul on Tartu ja Saku õlletehaste käes ca 89-90% koguturust, importõllede osakaal on ca 3% ja Eesti umbes 35 väikepruulijale kuulub 1% turust.

Just mõned aastad tagasi said õllehiiud aru, et eriretseptide alusel valminud humalast nõretavate käsitööõllede ehk craft beer'ide trend on tõusev ja sellega tuleb kaasa minna. Ehkki Saku õlletehase esindaja märgib siinkohal, et Sakus on põhitoodete kõrval eripruule tehtud juba aastakümneid. Härmsi sõnul võib 2,5 aastat tagasi Eesti turule toodud Humal & Oder sarja tooteid samamoodi iseloomustada eripruulidena. Mullu pandi need pruulid koos naturaalsete siidritega kokku ühtsesse tootesarja Saku Antvärk ja selle on tarbijad Jaan Härmsi kinnitusel väga hästi omaks võtnud.

"Eriõllede ja kohalike käsitööõllede osakaal on veel väike, aga tõusev turusegment," tõdeb A. Le Coqi juht Noop. Tema sõnul läheb ka Tartu tehasel eriõlledega – mida toodetakse praegu viit sorti – hästi: nende turuosa on kokku 1,5%-2%. Millise pilguga vaatab suurtootja pisikesi väikepruulikodasid ja nende toodangut? Kas käsitööõllede populaarsuse kasv võib mõjutada eestlaste õlletarbimise harjumusi üldisemalt? Kas mikropruulikodade sünd võib tekitada turul muudatusi, mis mõjutavad ka suurte tootjate tegevust? "Saku Õlletehas on kogu oma ligi 200 aasta pikkuse ajaloo jooksul näinud ühe oma olulisema eesmärgina Eesti õllekultuuri arengusse panustamist," kinnitab Jaan Härms. "Seetõttu kindlasti hindame positiivselt arenguid, mille läbi Eesti tarbija valikuvõimalused on avardunud ning õllekultuuri kandepind laienenud. Me ei arva, et oleks õige suurtootjaid ja väikepruulijaid vastandada – loomulikult on tootmismahud erinevad, kuid me kõik hindame ühtemoodi meisterlikkuse ja hingega õlle pruulimist. Õllemeistrid ja õllepruulimise entusiastid nimetavad oma peamiseks eesmärgiks maitsemaailma avardada ja seeläbi õllesõpradeni võimalikult mitmekülgset valikut tuua. Kohaliku õllekultuuri rikastumine tähendab, et õlu on seltskondades ikka menukas jututeema ning see saab valmistada vaid rõõmu!"