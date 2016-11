Ehmatus, et teine inimene ei muutugi.

Iga abiellunu teab, et kõige raskem oli tal kaaslast mõista esimesel aastal peale laulatatust.

Tihtipeale loodame, et meie tulevane kaasa muutub abielludes, kui tegelikkuses ei pruugi seda juhtuda. See võib tekitada aga abiellunute vahel tülisid, juhul kui nad ei suuda teist osapoolt aktsepteerida nii nagu ta on.