Autoreisile minnes mõtleme tavaliselt hästi läbi, kuidas ja kuhu asjad pakkida. Igapäevasõite tehes viskame aga koti, telefoni ja veepudeli üsna hooletult käest. Meie videoeksperiment näitab ilmekalt, milliseks taparelvaks muutuvad sõitjateruumis lahtiselt vedelevad asjad. Selleks, et ohtlikke olukordi vältida, on mõistlik käe sisse harjutada paar lihtsat liigutust.

"Roolis vastutan mina" on tehnikaportaali Accelerista ja autokooli Juhiluba õpetajate koostöös sündinud videoprojekt. Ettevõtmist toetasid Maanteeamet, Info-Auto, Forte ning mitmed vabatahtlikud.

Kaheksas lühiklipis on näha tüüpolukorrad, kus autojuhid kipuvad oma oskusi ülehindama ning lihtsad lahendused vigade vältimiseks. Meie kõigi soov on, et igaüks, kes rooli istub, mõistab, kui suur on autojuhi vastutus inimelude säästmisel.