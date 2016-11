Ülemöödunud nädalal näitas 46-aastane pime Dan Berlin, et ei lase oma puudel end pidurdada ning vallutas Aafrika kõrgeima mäetipu Kilimanjaro. Tõus toimus peaaegu täiel määral öösiti, tõstmaks teadlikkust pimedatest sportlastest, vahendas Men's Health.

Berlin kaotas oma nägemise aja jooksul düstroofia tõttu. Tegu on progresseeruva haigusega, mille käes tema on kannatanud seitsmendast eluaastast.

Enamiku elust pole haigus mehe elustiili väga palju mõjutanud: ta on sõitnud autoga, harrastanud sportmänge ja lugenud raamatuid. Kuid pärast autoõnnetust aastal 2007 teadis Berlin, et on aeg juhiluba ära anda ja elus muudatusi teha.