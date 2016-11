Mõned kuud tagasi ootasin Toronto lennujaamas oma lendu konverentsilt tagasi. Üks kutt istub minu kõrval. Me vahetame mõned sõnad ja selgub, et meil mõlemal on üsna samaealine tütar. Ta nägi välja üle 40. Etteulatuv kõhuke. Pundunud nägu. Kotid silmade all.

Kui olime rääkinud oma tööst, vaatas kutt mind ja ütles: "Olen tüdinud ja väsinud sellest, et olen tüdinud ja väsinud. Tahan olla oma tütrele eeskujuks, aga ma ei tea, kust alustada."

Seal ja tol hetkel läks mul pirn põlema.

Kuidas võiksid mehed, kes tunnevad end elust ülekuhjatuna, saada tagasi oma varasema hiilguse ja seda ilma jõusaalis elamata? Ma ei räägi mingist moedieedist, mis toob algul kaasa natuke kaalulangust, aga lööb su ainevahetuse täiesti segamini. Ma ei räägi mingist karmist fitness-modelli režiimist, mis lõpuks sind katki teeb.

Räägin sellest, kuidas saada su isakese keha millekski selliseks, mille üle uhke olla.

Kui see kõlab sinu moodi, siis siinkohal kaks asja, mida sa saad kohe teha, ilma et peaks amputeerima mõne jäseme või minema sellisele pöörasele dieedile.

1. Lihtsalt hakka oma keha liigutama.

Sa ei pea paremasse vormi saamiseks tundide kaupa jõusaalis olema. Kodune trenn või üks-kaks terve keha trenni jõusaalis igal nädalal on parem kui eimiski.

Kui inimesed jõuavad elus madalseisu, nagu näiteks sattumine silmitsi suure kaalukaotuse vajadusega, siis otsustavad nad sageli teha oma elus üleöö radikaalseid muudatusi. Näiteks mingi haige dieet, juua ainult kohvi võiga ja süüa päevas kuus greipfruuti. Sest, olgem ausad, algul on lihtne motivatsiooni leida.

On lihtne leida motivatsiooni 10 kilo kaotamiseks, sest sa tead, et kaal hoiab sind tagasi. On lihtne olla suhtes vaimustatud, kui käivad "mesinädalad". On lihtne pidada dieedist kinni nädal või kaks ...

See on lihtne, kuni see läheb raskeks.

Hoopis teine asi on olla püsiv.

Kõik suudavad alustada.

Aktiivne tegevus on suurepärane. See on hea esimene samm. Aga korduv tegevus – peaaegu autopiloodil – on see, mis viib suurte võitudeni. Lõppkokkuvõttes võib elu segi lüüa ka kõige ilusamad plaanid. Tööl läheb kiireks. Lapsed jäävad haigeks. Kui su dieedikatsed on alati olnud "kõik või mitte midagi" ja kui need on alati untsu läinud, siis vajad sa mustrisse sellist muutust, mis peatab lõputu läbikukkumiste jada.

Selle asemel keskendu väikestele võitudele.

Kommetes väikeste muudatuste saavutamine aitab tekkida usul, et muutused on võimalikud ja nii võib saada alguse positiivsete muudatuste sadu. Keskendu ühele kombele korraga ja nad muutuvad loomulikuks. Alusta igapäevase 10-minutilise trenniga ja mine sealt siis edas, kui 10 minutit on saanud osaks su päevarutiinist.

2. Ründa oma toitumises kohta, mis seda kõige rohkem vajab.

Sa tead, et trenniga pole võimalik parandada halba toitumist. Sa ei tea, kuidas alustada.

Ära ürita muuta oma toitumisviisis kõike, vaid vali üks koht ja stardi selle suunas.

Võib-olla on see hilisõhtune söömisorgia. Võib-olla hommikusöögi vahelejätmine. Võib-olla nädalavahetused.

Ründa kohta, mis seda kõige rohkem vajab, ja sa näed kohe tulemusi.

Kui oma päästikuid juba tead, siis tööta välja plaan nendega tegelemiseks. Ehk valmistad sa oma söögid pühapäeva pealelõunal ette. Ehk alustad iga päeva smuutiga. Ehk teed trenni iga nädal kindlal päeval ja ajal.

Lihtne nipp alustuseks: pane telefonis kalendrisse meeldetuletus kindlateks päevadeks ja kellaaegadeks, mil sa plaanid trenni teha. Nii on sul väike aruandekohustus selle seadme ees, mida sa iga päev enda lähedal hoiad.