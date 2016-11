Mõnikord on seks nii ja naa. Mõnikord märkimisväärne. Aga tegelikult ei pea üldse eriti palju pingutama, et muuta rutiinne hullamine meelipööritavaks kogemuseks, märgib Men's Health.

Raamatu "Ride ‘Em Cowgirl! Sex Position Secrets for Better Bucking" autor Sadie Allison tõdeb, et paljud inimesed kipuvad eeldama, et kui seks hakkab muutuma igavaks, siis on sellega lootusetu võidelda. Aga tema sõnul on kindlasti võimalik muuta keskpäraseks vajunud seksi jälle selliseks hullamiseks, mida sa iial ei unusta.

LOO SILMKONTAKT