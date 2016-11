Paistab, et kätte on jõudnud Apple'i väljavahetamisprogrammide aeg, märgib Tech Crunch. Alles avastati USA tehnikagigandi kindlatel iPhone 6 Plus telefonidel "puudutushaigus", nüüd aga on Apple teatanud, et mõned iPhone 6 kipuvad ootamatult sulguma ja neil vahetatakse akud välja.

Apple kinnitab, et see viga puudutab "väga väikest hulka" iPhone 6 telefone, mis on toodetud mullu septembris ja oktoobris. Viga seisneb selles, et aku on probleemne ja telefon võib end ootamatult välja lülitada.

Sellise seadme omanikul tuleks pöörduda lähimasse Apple'i esindusse ja seal kontrollida telefoni seerianumbrit. Kui see läheb kokku probleemse seeriaga, siis saab telefoniomanik vajadusel tasuta akuvahetuse.

Apple kinnitab, et akuprobleem ei mõjuta kuidagi seadme turvalisust, nagu näiteks kurikuulsa Samsung Galaxy Note 7 puhul.