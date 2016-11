Just avalikes WC-des kipuvad haagid-krambid-lukud olema sageli rikkis ja vahepeal on kabiinid ka nii avarad, et käega lingist hoidma ei ulatu. Aga kui käsil on nr 2 sooritamine, siis ei ole seda just mugav teha, kui mõni kodanik kogemata sinu privaatruumi võib tungida.

Keegi Redditi kasutaja jagab selliseks puhuks Imguris üht kasulikku nippi – mille temagi omal ajal õppis Redditist ja mille tänuga üles soojendab.

Olgem ausad: kui püksid rebadel, siis püksirihma nende hoidmiseks vaja pole.