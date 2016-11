Bustle toob välja, et soovides olla õnnelikud peaksime me aru saama iseendast. Kui aga seame elule standardid kellegi teise soovide järgi, võib tulemus olla hoopis vastupidine. Kuidas saada aru, et elad kellegi teise standardite järgi, saad lugeda alt poolt.

Sa tunned, kuidas pead kellelegi aru andma.

Kui sa suhtled kellegagi, kes pidevalt sinu tegemiste kohta uurib ning sinu teekonda eesmärkideni soovib teada, siis on see keegi, kes soovib, et enda elu vastavalt tema soovile elaksid. Kui sa lased end sellest heidutada, siis tõenäoliselt soovid sa talle heameelt valmistada.

Sa kardad kedagi alt vedada.

Õpi olema enesekindel ja õnnelik iseseisvana. Kui teed asju vaid selle nimel, et teisi enda ümber rõõmustada, siis võib see sinule vastupidiselt mõjuda.

Enesekahtlused.

Kui sul on pidevad enesekahtlused, siis ei suuda sa endas kindel olla. Eneses teadlik ja kindel olles suudad sa näha ka ise häid tulemusi. Kui vajad enda kõrvale pidevalt kedagi, kes sulle nõu annaks, siis tähendab see seda, et tema nägemus on sulle tihti olulisem kui su enda.

Sa sead enda saavutused kellegi teise järgi.

Elus peaksid aru saama sellest, teed enda asju enda, mitte kellegi teise nimel. Seega sea endale teekond, mida pidi soovid liikuda ja ära mõtle sellele, mida keegi teine sinu ees ära on teinud. Las sinu elu jääb sinu omaks.

Sul ei ole aega puhkuseks.