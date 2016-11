Küsisime 2016. aasta esimese kümne kuu müüduimate mudelite TOP 10 maaletoojatelt, millised on inimesed, kes neid autosid ostavad? Klientide eelistuste põhjal on võimalik luua adekvaatne ostjaprofiil, mis sobib spikriks nendele, kes alles "oma ja õiget" otsivad. “Ütle mulle, kes sa oled, ja ma ütlen, millise auto sa võiksid osta” Eesti moodi on teie ees!

2016. aasta on Eestis uute sõiduautode müügi osas eelmise aastaga kõrvutatuna näidanud kerget kasvutrendi. Jaanuarist oktoobrini on ühtekokku müüdud 19 288 uut sõiduautot ning november ja detsember lisavad sellele numbrile veel vähemalt paar tuhat autot.

Võrreldes kõigi aegade rekordtulemusega 2007. aastal, mil müüdi 30 902 uut sõiduautot, on see number tagasihoidlik. Üldiselt aga võib turul märgata positiivset meeleolu, uute autode ostmine on paljudel päevakorras.