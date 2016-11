Ask Men'i moetoimetaja pani kokku väga põhjaliku ülevaate stiilsetest asjadest, mida tahaksid jõulukingiks need mehed, kes on stiili ja moe suhtes nõudlikumad. (Või milliseid võiks kinkida mehele, kes vajab stiili osas järeleaitamist.)

John Lewis & Co kootud sall

Luksuslik kink, mille sisse külma kaitseks kael mässida. Luksuslik järeleandmine talve nõudmistele, mis on tehtud Itaalias käsitööna meriinovillast ja siidist.

John Lewis

Selected Homme ruuduline puuvillane särk

Puhas Skandinaavia stiil. Piisavalt kirgas, et kanda bleisri all ja rohkem kui okei koos teksadega.

Topman

Calvin Klein ruudulised pidžaamapüksid

Mehe kohta võib palju öelda tema ööriiete põhjal. CK on need hästi teinud: piisavalt avarad ja mugavad, samas pole stiilile järeleandmisi tehtud. Sobivad kokku kuuspakikõhu ja kange kohviga.

Topman

Reissi Pique puuvillane polosärk

Meesteriiete reegel nr 5278: pole olemas sellist asja nagu liiga palju valgeid särke. Sel särgil on krae ja luksusliku pikeesärgi stiil, mis annab riietusesemele ka ametliku vaibi, mis töötab nii kontoris kui ka päikesereisil koos korralike šortsidega.

Reiss

New Look kardigan

Osalt talvine soojendaja, osalt kummardus Kurt Cobainile. Soe soonikkudum peaks maha võtma kõik kahtlused, mis sul on kardiganide osas.

New Look

Converse Jack Purcell tennised

Segu klassikast ja tänapäevast. Alati sobilik koos teksadega kandmiseks, tänapäeval ka koos pintsakuga. Säravad lillelise ja nooruslikuna, kui päike välja tuleb.

Mr Porter

Levi’s Line 8 teksajakk

Igal mehel peaks olema teksajakk ja see on lausa kaks ühes. Klassikaline lõige, mis ühelt poolt jätab veidike rekamehe mulje, aga teisalt on piisavalt viks, et kanda koos korralike pükste või särgiga.

Mr Porter

MA1 bomberjope

Bomber on viimastel aastatel olnud meestemoes kõigutamatult kohal. See interpretatsioon sisaldab sooja voodrit ja head värvivalikut, aga kunagi ei saa eksida klassikalise khakitooniga.

River Island

Jaeger Herringbone pusa

Üks tark mees on öelnud, et tibidele meeldib hall. On see tõsi või mitte, aga sulle peaks küll: see sobib kõigega. See luksuslik puuvill ja Jaegeri iseloomulik stiil lööb üle su ükskõik millise vana halli pusa.

Jaeger

Horn Effect habemekamm

Stiilne aksessuaar kõnetab meest, kes kohtleb oma habet nagu haruldast eksootilist taime. Atsetaatkamm silub näokarvad hetkega sirgeks ja selle kurvikas Šveitsis meisterdatud käepide annab ekstra hipsteripunkte.

Mr Porter

Fareri automaatkell Hopewell

Briti kellabränd Farer ilmus alles eelmisel aastal, aga on juba toonud välja oma esimese valiku automaatseid Šveitsi sisuga ajanäitajaid. Klassikaline ülikonnakell moodsate värvivurtsudega. Jah, palun.

Farer

Club Monaco nööpsärk

Midagi klassikalist. Flanellpluus on katsudes mõnusalt pehme ja see on hea variant üheks rõivakihiks aastaringselt.

Mr Porter

Superdry Orange Label kapuutsiga pusa

Superdry on briti meeste seas igihaljas hitt. Kapuutsikad on brändi selgroog. Ruumikate esitaskutega, mugav ja vaba stiiliga.

ASOS

Original Penguin Chukka saapad

Kui tahad vabaajajalanõusid, siis võid teha palju halvemaid valikuid. 100% nahast pealsed ja toekad ning mugavad tallad, mis on loodud talvisteks jalutuskäikudeks.

ASOS

Yamazaki peegel

Mida hankida stiiliteadlikule mehele, kelle garderoob kapist välja punnitab? Midagi, millest end vaadata muidugi.

John Lewis

Jigsaw ümarkaelusega džemper

Sellest pole kaua aega möödas, kui kaamelivärvi riided tõrjuti automüüjate, jalkakommentaatorite ja Star Treki tegelaste garderoobi. Õnneks on see viga parandatud, sest see värv on soe ja mõnus talvine varjund, mis annab su näole värvi ning vastandub kenasti selle hooaja üldlevinud hallidele ja mustadele toonidele. Veidi kõrgem meriinovillast rullkaelus on hea kompromiss meestele, kellele muidu meeldib rullkaelus, kuid kes ei taha päev otsa oma habemetüügast kratsida.