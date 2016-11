Meeste käekotid ei ole hoolimata moeloojate püüdlustest kunagi kanda kinnitanud ja ega need ilmselt tulevikuski meesteülikonna juurde kuuluma hakka. Aga kaasaveetavat tavaari võib meestel olla kohati rohkemgi kui naisel – ja kuhu see kõik toppida, kui kannad ülikonda? Art of Manliness on meestele appi tulnud.

Ülikonna kandmise kogu mõte seisneb selles, et luua endast sujuv ja sile vaatepilt. Nii ei taha keegi rikkuda seda korrektset siluetti, toppides taskud täis kõikvõimalikke aksessuaare ja seda sellisel moel, et riided on punnitavaid kohti täis. Hunniku kola kaasasvedamine mitte ainult ei riku su välimust, vaid võib lõhkuda, venitada ja rebida ka selle korralikku tekstiili.

Kui tahad kanda kas ametlikku või ametiülikonda stiilsel moel, siis on märksõnadeks minimalism ja tasakaal. Kärbi kaasasveetava kogust vähemaks ja jaga ülejäänu ühtlaselt taskute vahel.